Samanyolu Haber /Spor / Messi'ye rekor transfer teklifi /31 Ağustos 2020 14:17

Messi'ye rekor transfer teklifi

İspanya'da La Liga ekibi Barcelona ile ipleri koparan Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye dünya devinden geri çevrilmesi zor bir teklif geldi.

SHABER3.COM

İngiltere'de Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City, Messi'ye yıllık 100 milyon euro (880 milyon TL) maaş teklif etti.

Dünya futbolunda gündemin ilk maddesi hline gelen Lionel Messi yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.

Tüm takımın girmek mecburiyetinde olduğu yeni tip Koronavirüs (Covir-19) testi için tesislerde olması gereken yıldız futbolcu kurala uymayarak gelmedi.

Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

YILLIK 100 MİLYON EURO MAAŞ

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu.

İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon euro transfer ücreti teklif etti. Sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon euro brüt maaş verilecek.

Rekor teklife mukabil Messi şu ana kadar sessiz kaldı. Messi'yi eski hocası Pep Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. 

Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.
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