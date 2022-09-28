Mesut Özil bıçak altına yatıyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, VOLE YouTube kanalında açıklamalarda bulundu."Kamuoyunda farklı şeyler yazılıyor neden oynamıyor diye" ifadelerini kullanan İstanbul temsilcinin başkanı, "Uzun zamandır beliyle ilgili problemi var. Kulüp doktorları da takip ediyordu. Onun için kısa kısa Emre Hoca fırsat verdi. Tam kendini bulmuşken, artık ameliyat aşamasına geldi. Kendisi bel ameliyatı olacak. Cumartesi ameliyat oluyor. Dün son karar verildi. Teknik direktörümüz, kulüp yönetimi ve oyuncu arkadaşları Mesut'la inanılmaz bir diyalog yakalamış durumdayım. Ben Mesut'un 3 ay sonra futbola döneceğini ve çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Mesut'un futbolunu, kalitesini konuşabilir miyiz, yaptığı işler ortada" diye konuştu.