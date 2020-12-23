Mesut Özil gönlünden geçeni söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı ile Koç'a yakın bir işadamının Londra'da Mesut Özil ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.







Edinilen bilgiye göre Ali Koç'un ilk talebi ocak ayı transfer dönemi için oldu. Ancak 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ocakta transferinin zor olduğunu belirterek, mutabakata varmaları hâlinde sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.





"O HÂLDE HAZİRAN AYINDA GÖRÜŞÜRÜZ"





Görüşmede en zor kısım olan maaş konusuna geçildi. Fenerbahçe cephesi, Arsenal'ın en çok para kazanan futbolcusu olan Mesut Özil'in talebini sordu. Özil, senelik 5 milyon euro+imza parası istedi.





Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulüpten senelik talebi vergilerle birlikte 8 milyon euroyu bulacak.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “O zaman haziranda görüşürüz.” diyerek görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.







Taraflar haziranda bir görüşme daha yapıp transferi noktalamayı planlıyor.