Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkladı

26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı kime oy vereceğini açıkladı.





Özil, çok satan yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.





Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.





Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Artık onun arkasındayım" sözleriyle gösterdi.





Todenhöfer kısa bir süre sonra Mesut’in mesajına tepki verdi.





Twitter'da Özil ile birlikte bir kitap planlayacaklarını yazdı. "Sürpriz olacak” dedi.