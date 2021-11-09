Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil 'para basmaya' hazırlanıyor /09 Kasım 2021 23:40

Mesut Özil 'para basmaya' hazırlanıyor

Son günlerde kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından kripto para paylaşımında bulundu.

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Son günlerde kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından kripto para paylaşımında bulundu.

Başarılı futbolcunun önceki günlerde Twitter hesabından paylaştığı ankete takipçileri yoğun ilgi göstermişti. Mesut Özil, ankette "Herkesin merak ettiği soruyusorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?" sorusunu takipçilerine yöneltmişti.

Özil, bugün yaptığı paylaşımla kripto parasına dair bir paylaşımda daha bulundu. 'm10 token' ismini verdiği kripto paranın sosyal medya hesaplarını tanıtan yıldız futbolcu, İngilizce "Yakında geliyor" diyerek paylaşımını yaptı.

Mesut Özil'in paylaşımı şu şekilde:

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