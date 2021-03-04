Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti /04 Mart 2021 21:53

Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti

Fenabahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti. Mesut Özil'in ayak bileğinin döndüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı. Yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci ise Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti Sonraki Haber >>

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:45