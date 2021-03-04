Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı. Yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci ise Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı.