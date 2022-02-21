Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil'den dikkat çeken Arda paylaşımı /21 Şubat 2022 21:33

Mesut Özil'den dikkat çeken Arda paylaşımı

Mesut Özil, son dönemdeki performasnıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, hafta içi Slavia Prag maçında 20 dakika oynattığı ve 1 asist, 2 kilit pasla karşılık aldığı 16 yaşındaki Arda Güler’i Hatay karşısında ilk 11’e aldı.

Güler profesyonel kariyerinde ilk kez bir maça 11’de başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Hatayspor karşısında ilk 11’e giren Arda Güler ortaya koyduğu performansla kendisine olan güveni bir kez daha gösterdi.

İlk yarıda %96 pas başarısı yakalayan Arda, 1 kilit pas, 10/15 İkili mücadele kazanma, 4/5 çalımla adam geçme, 1 pas arasıyla top kazanma, 2 top çalma ile oynadı.

MESUT ÖZİL'DEN ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil de Arda Güler'in performansını övenler arasındaydı. Özil, sosyal medya hesabından genç oyuncu ile olan fotoğrafını paylaşarak "Geleceğin 10 numarası" yazdı.


Arda, örnek aldığı isimlerden bahsederken, "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.
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