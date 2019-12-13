Mesut Özil'den 'Doğu Türkistan' paylaşımı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.



Ünlü futbolcunun paylaşımında, "Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri öldürülüyor, bazıları zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor" gibi ifadeleri dikkat çekti.





Özil ayrıca "Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor" diyerek, Pekin yönetiminin son günlerde dünya kamuoyunda büyük tepki çeken toplama kamplarına da atıfta bulundu.

#HayırlıCumalarDoğuTürkistan