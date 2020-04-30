Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil'den 'Fenerbahçe' açıklaması /30 Nisan 2020 00:00

Mesut Özil'den 'Fenerbahçe' açıklaması

Takımı Arsenal'in maaşında indirim teklifine sıcak bakmayan Mesut Özil'in, “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe’de oynarım.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Mesut Özil, Arsenal’in yüzde 30’luk indirim teklifine rest çekti. Yıldız futbolcu “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe’de oynarım.” diyerek maaşında indirime sıcak bakmadı.

Arsenal’in Alman asıllı Türk oyuncusu Mesut Özil’in geçtiğimiz sezondan beri her transfer döneminde ismi Fenerbahçe  ile anılıyor. Mesut Özil’in İngiltere’den ayrılmayı düşünmediğini açıklasa da son yaşanan olay bu ihtimali yeniden güçlendirdi. Arsenal kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, yüzde 30’luk indirim teklifine yanaşmayarak İngilizlere rest çekti. Arsenal’de haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe’de oynardım.”

ARTIK SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI ZOR

Arsenal’in indirim teklifine yanaşmayan Mesut Özil, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatma imkânını da ortadan kaldırdı. İngiliz ekibiyle mukavelesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli futbolcunun, Arsenal’de kazandığı paranın çok altında bir ücrete imza atacağı iddia edildi. Bu sezon Arsenal’da 23 resmi maçta oynayan Mesut Özil, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞLI ELNENY’DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın yıldız ismi Mohamed Elneny, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Arsenal’de birlikte oynadığı Mesut’un Fenerbahçe’yi çok sevdiğini belirten Elneny, “Sürekli Fenerbahçe’den bahsediyor. Fenerbahçe’ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları da söyleyerek beni kızdırıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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