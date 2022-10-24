Mesut Özil'in menajerinden dikkat çeken açıklama

Türkiye gelmesiyle gündem oluşturan Mesut Özil'in menajerliğini yapan Erkut Söğüt'ten futbolcunun son durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin menajerliğini yapan avukat Erkut Söğüt, Özil'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin menajerliğini yapan avukat Erkut Söğüt, Özil'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNAMAZ...'





Radyospor'da Özgür Sancar'ın yayın konuğu olan Söğüt, "Mesut ailesiyle Türkiye'de çok mutlu... MLS'e Messi, Ronaldo ayarında oyuncular dışında 30 yaşını geçmiş oyuncu transfer edilmiyor. Genelde 22 yaş oyuncu arıyorlar" dedi.Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili olarak ise Söğüt, "Mesut başarılı bir ameliyat geçirdi. Tam olarak iyileştiğinde sahalara dönecek. Futbolu bırakması söz konusu değil." şeklinde konuştu.