Mesut Yılmaz toprağa verildi

Eski Başbakan Mesut Yılmaz resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi.









Berna Yılmaz, eşinin tabutu başında dua ederken törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok siyasetçi ve tanınmış isim katıldı. Eski Başbakan Tansu Çiller ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de camiye gelerek Yılmaz’ın eşine ve oğluna başsağlığı diledi.





Kılınan cenaze namazının ardından Mesut Yılmaz’ın naaşı Kanlıca’daki aile kabristanlığına götürüldü ve orada defnedildi.