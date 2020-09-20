Mesut Yılmaz'ın durumunu eşi açıkladı

Eski Başbakan ve Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği iddia edildi. Dün sosyal medyada gündeme getirilen iddiaya ilişkin Yılmaz’ın yakın dostu Abdurrahim Albayrak ve eşi Berna Yılmaz’dan peş peşe açıklamalar geldi. Abdurrahim Albayrak, twitterdan yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığını hastanede tedavisinin sürdüğünü yazdı. Mesut Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da eşi Berna Yılmaz’dan geldi. Berna Yılmaz da eşini hayatta olduğunu vurgulayarak ‘Tedavisine devam ediliyor. Şu anda hayati bir risk söz konusu değil’ açıklaması yaptı.





2017 YILINDA OĞLUNU KAYBETMİŞTİ





2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz’ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri’nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girdi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.





1991’DE BAŞBAKANLIĞA SEÇİLDİ





ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut’un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. 1995 Türkiye genel seçimleri’nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. 2000-2002 arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı.





Partisi 2002 seçimlerinde meclise giremeyince istifa etti. 2007 genel seçimlerinde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi’nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti’de siyasi yaşamına devam etti.2004 yılında Yüce Divan’da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan oldu.