Samanyolu Haber /Spor / Meta Gazoz'dan Paris 2024'e erken veda /04 Ağustos 2024 16:07

Meta Gazoz'dan Paris 2024'e erken veda

Erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselen Mete Gazoz, Güney Koreli Kim Woojin'e mağlup oldu. Milli okçu Mete Gazoz Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

İlk seti 28-25 kazanan milli sporcu, ikinci seti 29-28, üçüncü seti de 29-26 kaybetti ve 4-2 geriye düştü. Dördüncü seti 27-26 kazanarak beraberliği sağlayan Mete Gazoz, beşinci seti 28-26 kaybetti ve rakibine 6-4 yenildi. Milli sporcu, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.

BRONZ MADALYA ALMIŞTI

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazanmıştı. Türk okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı bir bronz madalyayla kapattı.
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