Meta reklam cezası aldı

Meta birçok defa reklamlar nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. Özellikle Facebook ve Instagram platformlarında gösterilen reklamlar şirketi çok zor durumda bırakıyor. Yaşanan kural ihlalleri Avrupa Birliği tarafından da yakın gözlem altında.









Avrupa Birliği tarafından Meta’ya 222 milyon dolarlık bir ceza verilmişti. Bu ceza toplamda 413 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü yürürlüğe girdikten hemen sonra şirket yakın takibe alınmıştı.





Benzer gelişmeler İrlanda tarafından da yaşandı. Ortaya çıkan detaylara göre İrlanda veri koruma komisyonu şirkete ek cezalar çıkarıyor. Böylece Facebook ve Instagram reklamları nedeniyle şirket yüz milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalacak.