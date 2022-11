Meta'daki işten çıkarmaların sebebi, hayaletlermiş

SID BARD - SAMANYOLUHABER







Meta’nın ‘başarısız’ ve ‘ölü doğan’ pek çok hayalet projesinde, hiç bir işe yaramadığı düşünülen binlerce çalışan vardı.

Şirket’in kripto para camiasına katılmak için yarattığı iddialı planı Libra'yı hatırlıyor musunuz? Ya da TıkTok'un en büyük rakibi olmak için giriştiği Lasso? Shops gibi projelerinin yanı sıra, Facebook ve Instagram'ı Amazon ve eBay gibi e-ticaret devlerinin arasına katma planı, Facebook'un Portal'ı, ve Meta'nın diğer akıllı saat firmaları ile rekabet etmesi için planladığı akıllı saati, hepsi birer birer başarısız oldu.Mark Zuckerberg, Meta’yı hayatın merkezine oturtmak için elindeki imkanları, yeni fikirler ortaya çıkartmak için kullandı. Ortaya atılan fikirlerin bir miktarı eskisi gibi olmasa da çalışmaya devam etti, fakat fikirlerin beraberinde işe alınan çalışanlar da şirkette yapıştı kaldı.Geçtiğimiz günlerde Zuckerberg şirketin %13'unun, yani bünyesinde çalışan 11.000 kişinin kovulmasına sebep olan devasa bir işten çıkartma duyurusu yaptı, bu kıyaslandığında Twitter'in 4 Kasım'da işten çıkarttığı personel oranından üç kat daha fazla.Fakat yapılan bu açıklama, şirketin içindeki çalışanlar ve şirketin verdiği kararları dışarıdan dikkatle takip eden kişiler için sadece buzdağının görünen yüzü. Şirketin içinden bilgilere sahip olan ve eskiden Meta'da çalışmış bir kişi, adı gizli kalmak kaydı ile haftalık teknoloji dergisi WİRED’a konuştu"Bugün verilen karar sadece geçtiğimiz günlerde alınmış bir şey değil, muhtemelen son 5-10 sene içinde yoğunlaşan bir karar." Krizin sebebi sadece Zuckerberg'in Metaverse saplantısı değil.Bazı kovulmalar Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın içinde yapılan riskli ve çoktan başarısız olan deney ve çabalarından ötürü de birikmiş gibi görünüyor. "Her ne kadar düşünsem de son beş sene içinde Meta'nın başarıya ulaştırabildiği herhangi bir uygulama veya özellik düşünemiyorum."Eski çalışan, daha sonrasında Snapchat isimli uygulamadan alınan Hikayeler (Stories) özelliğinin bu denemelerden başarılı olanlarından biri olduğunu ekliyor.Eski çalışan Meta'nın bu halde olmasının en büyük sebeplerinden birinin şirketin kendi alanından kasten çıkıp, tecrübesi olmadığı diğer alanlara attığı başarısız adımlar olduğunu ekledikten sonra, işten çıkartmaların şirkete büyük zararlar verdiğini sözlerine ekledi.Yapılan her başarısız denemeden sonra o alanda meşgul olan çalışanlar peyder pey işten çıkarılsa veya işe alımlar proje bazlı ilerleseydi daha sağlıklı olurdu.İşe alım politikasının tutarsız olduğunu vurgulayan Meta çalışanı, ”11.000 kişiyi işten atıyoruz ama, geçtiğimiz günlerde yeni bir blockchain girişimine imza attık, sırf bu proje için bile yüzlerce personele ihtiyacımız olacak.” diye de ekledi.Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak ve tüketicilerinin hayatlarının her noktasında onlara yardımcı olmaya çabaladıklarını defalarca belirten, daha önce Facebook olarak bilinen Meta, yeni projelerinde zaten hali hazırda bulundurduğu finanssal kaynakları sebebiyle ise alım yapmaktan hiçbir zaman korkmamıştı, yeni projeler de bu işe alımların hızlanmasını kolaylaştırdı.Meta, sadece 2017 yılında 25.000 çalışan ise aldı, ve işten çıkarma kararı öncesinde şirketin toplam çalışan sayısı 87.000’di"Fazla şişkinler, ve çok farklı şeyler denemeye çalışıyorlar" diye ekliyor Bill George, Harvard Business School'da kıdemli olan bir uzman. "Mark Zuckerberg an itibariyle şirketten ne istediğinden emin değil. Şirketin geleceğindeki belirsizliğin en büyük örneklerinden birisi olarak Facebook'tan Meta'ya olan değişimi göstererek, "Belki de Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın devrinin bittiğini düşündüğü için VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) alanına geçmek istemiş olabilir, fakat bunun da karşılığını vermediği an itibarıyla çok açık".Bu haftaki işten kovulan Meta mühendisi, işe alındıktan kısa bir süre sonra projesi hayalete dönüştüğünü söyledi. Mühendis, plansızlık yüzünden, şirketin içinde kendi başına bırakıldığını adeta zombi bir çalışana dönüştüğünü sözlerine ekledi.Wedbush Securities genel müdürü ve kıdemli hisse senedi analisti Dan İves, "Meta'nın yaptığı işten çıkartmalar Zuckerberg'in önünde karanlık ve belirsiz günlerin olduğunun işareti" dedi. Hem Dan İves hem de Bill George, Zuckerberg'in Metaverse'e adım atma kararını sorguluyor.