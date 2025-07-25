Samanyolu Haber /Gündem / Meta'dan ABD'de siyasi reklamlara yasak! /25 Temmuz 2025 17:45

Meta'dan ABD'de siyasi reklamlara yasak!

Sosyal medya devi Meta, AB’de siyasi reklamları yasaklama kararı aldı. Sebep olarak AB’nin kendilerine ketirdikleri kuralların ‘uygulanamaz’ olduğunu öne sürdü.

SHABER3.COM

Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nde Ekim ayından itibaren siyasi reklamları yasaklamak zorunda kalacağını bildirdi. Şirket, bu karara neden olarak “uygulanamaz” olarak nitelendirdiği AB düzenlemelerini gösterdi.

Meta açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu kolay alınmış bir karar değil. Ancak AB’nin yürürlüğe girmek üzere olan ‘Siyasi Reklamcılıkta Şeffaflık ve Hedefleme’ (TTPA) yönetmeliği, ciddi operasyonel zorluklar ve hukuki belirsizlikler içeriyor. Bu nedenle böyle bir adım atmak zorunda kaldık.”

Meta, bu kuralların mevcut haliyle büyük ölçekli platformlarda güvenli ve net bir şekilde uygulanmasının pratikte mümkün olmadığını iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meta'dan ABD'de siyasi reklamlara yasak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:25:29