Meta'dan ABD'de siyasi reklamlara yasak!

Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nde Ekim ayından itibaren siyasi reklamları yasaklamak zorunda kalacağını bildirdi. Şirket, bu karara neden olarak “uygulanamaz” olarak nitelendirdiği AB düzenlemelerini gösterdi.



Meta açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu kolay alınmış bir karar değil. Ancak AB’nin yürürlüğe girmek üzere olan ‘Siyasi Reklamcılıkta Şeffaflık ve Hedefleme’ (TTPA) yönetmeliği, ciddi operasyonel zorluklar ve hukuki belirsizlikler içeriyor. Bu nedenle böyle bir adım atmak zorunda kaldık.”



Meta, bu kuralların mevcut haliyle büyük ölçekli platformlarda güvenli ve net bir şekilde uygulanmasının pratikte mümkün olmadığını iddia etti.

