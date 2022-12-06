Samanyolu Haber /Teknoloji / Meta'dan bir geri adım daha /06 Aralık 2022 12:11

Meta'dan bir geri adım daha

Meta, Amerikan Kongresi'nin medya yasa tasarısını onaylaması halinde, ABD'de Facebook'tan haber içeriklerini kaldırabileceğini açıkladı. Tasarı, haber kuruluşlarına, Facebook'ta paylaşılan içerikler için ücret pazarlığı yapma konusunda daha fazla güç veriyor.

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Benzer bir yasa Avustralya'da yürürlüğe girmiş; Facebook'un yayımladığı haber içeriklerini bir süreliğine kaldırmasına yol açmıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta, platformun aslında ayakta kalmak için mücadele eden haber kuruluşlarına trafik sağladığını savunuyor.

Meta yetkilileri, haberlerin Facebook'ta paylaşılmasının "şirketin de çıkarına olduğunu" söylüyor.

Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) olarak adlandırılan yasa tasarısı, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından Kongre'ye sunuldu ve iki parti tarafından da desteklendi.

Tasarı, haber içerik üreticilerinin, Facebook'ta paylaşılan haberlerin reklamlarından daha fazla pay alabilmek için yaptıkları pazarlıkta elini güçlendiriyor.

H?aber kuruluşları, Meta'nın kendi haberlerinden ve makalelerinden çok büyük oranda reklam geliri elde ettiğini savunuyor. Özellikle pandemi döneminde küçük çaplı haber kuruluşları ayakta kalmak için zorlanırken Meta, onların ürettiği içerik üzerinden çok ciddi bir reklam geliri elde etmişti.

Meta ise bu söylemin yanlış olduğunu; tam tersi Facebook'ta yayımlanan içeriklerin bu haber kuruluşlarına da ciddi oranda trafik getirdiğini savunuyor.

Meta sözcüsü Andy Stone, "Eğer bu tasarı ulusal güvenlik yasasının bir parçası olarak Kongre'den geçerse, biz de platformumuzdan haberleri tamamen kaldırmak zorunda kalacağız" dedi.

A?BD'deki yasa tasarısı, büyük teknoloji firmalarının gücünü kırmak için planlanan daha geniş çaplı bir kanunlar bütününün bir parçası.

J?CPA'yı destekleyenler, tasarının yasalaşmaması halinde sosyal medyanın "Amerika'nın de-facto yerel gazetesi" durumuna geleceğini söylüyor.
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