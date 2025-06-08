'Metamorfoz' Amsterdam’da zirvede! Türkiye’deki hak ihlallerini anlatan belgesel ‘en iyi’ seçildi

Kadınların maruz kaldığı gözaltı, tutuklama, sürgün, sosyal dışlanma ve ayrımcılık gibi travmatik deneyimleri onların kendi anlatımlarıyla aktaran Metamorfoz, sadece bir belgesel değil, aynı zamanda bir tanıklık arşivi niteliği taşıyor.
Jüri üyeleri tarafından “cesur anlatımı, güçlü tanıklıkları ve sinematografik derinliği” nedeniyle övgüyle karşılanan belgesel, Türkiye’de susturulmuş ya da duyulmayan kadın seslerini uluslararası bir platformda görünür kılmayı başardı.
Belgeselin yapımcılığını üstlenen AST yetkilileri, ödülün Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin uluslararası kamuoyuna duyurulması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu ödül, mağdur kadınların sesi olmayı görev edinmiş tüm hak savunucuları adına kazanılmıştır” dedi.
Metamorfoz, önümüzdeki aylarda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çeşitli şehirlerde de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.