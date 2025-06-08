Samanyolu Haber /Kültür / 'Metamorfoz' Amsterdam’da zirvede! Türkiye’deki hak ihlallerini anlatan belgesel ‘en iyi’ seçildi /08 Haziran 2025 16:50

'Metamorfoz' Amsterdam’da zirvede! Türkiye’deki hak ihlallerini anlatan belgesel ‘en iyi’ seçildi

Türkiye’de kadınların yaşadığı hak ihlallerini konu alan Metamorfoz belgeseli, Amsterdam Yeni Sinema Film Festivali’nde (New Cinema Film Festival Amsterdam) “En İyi Belgesel” ödülüne layık görüldü.

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ABD merkezli insan hakları organizasyonu Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan belgesel, başta 15 Temmuz 2016 sonrasında olmak üzere, Türkiye’de farklı dönemlerde ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan kadınların gerçek hikâyelerini anlatıyor.

Kadınların maruz kaldığı gözaltı, tutuklama, sürgün, sosyal dışlanma ve ayrımcılık gibi travmatik deneyimleri onların kendi anlatımlarıyla aktaran Metamorfoz, sadece bir belgesel değil, aynı zamanda bir tanıklık arşivi niteliği taşıyor.

Jüri üyeleri tarafından “cesur anlatımı, güçlü tanıklıkları ve sinematografik derinliği” nedeniyle övgüyle karşılanan belgesel, Türkiye’de susturulmuş ya da duyulmayan kadın seslerini uluslararası bir platformda görünür kılmayı başardı.

Belgeselin yapımcılığını üstlenen AST yetkilileri, ödülün Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin uluslararası kamuoyuna duyurulması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu ödül, mağdur kadınların sesi olmayı görev edinmiş tüm hak savunucuları adına kazanılmıştır” dedi.

Metamorfoz, önümüzdeki aylarda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki çeşitli şehirlerde de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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