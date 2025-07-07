Samanyolu Haber /Gündem / Metan gazı skandalında şehit sayısı artıyor: İşte son durum! /07 Temmuz 2025 08:39

Metan gazı skandalında şehit sayısı artıyor: İşte son durum!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde mağaradan sızan metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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