Samanyolu Haber /Teknoloji / 'Meteor yağmurlarının kralı' geliyor /14 Aralık 2019 19:07

'Meteor yağmurlarının kralı' geliyor

Her yıl Aralık ayında görüşen ve 'Meteor yağmurlarının kralı' olarak adlandırılan Geminid Yağmuru'nun Cumartesi ve Pazar günleri karanlıkta görülebileceğini belirtiyor.

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Her yıl Aralık ayında gözlenen ve 'Meteor yağmurlarının kralı' olarak bilinen Geminid (İkizler) meteor yağmuru bu hafta sonu karanlık saatlerde gökyüzünde gözlenebilecek. Karanlık ve açık bir gökyüzünde bir saatte 120 meteorun atmosferde parçalanıp yanmasına tanıklık edilebileceği belirtiliyor.

Bu hafta sonu karanlık saatlerde gökyüzünde yoğun bir meteor yağmuru gözlenebilecek.

BBC'nin haberine göre, Amerikan Meteor Derneği, her yıl Aralık ayında gözlenen ve 'meteor yağmurlarının kralı' olarak bilinen Geminid Yağmuru'nun Cumartesi ve Pazar günleri karanlıkta görülebileceğini belirtiyor.

Şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde, gözleri 30-40 dakika boyunca karanlığa alıştırdıktan sonra gökyüzüne bakmanın daha iyi sonuç vereceği belirtiliyor.

Bu yıl dolunayın da aynı döneme rastlamasının meteorlardan saçılan ışıkların görülmesini zorlaşmasına neden olabileceği kaydedilirken, bulunan yere bağlı olarak bir saatte 20 kadar meteorun düşüşünü yakalamanın mümkün olabileceği belirtildi.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU

Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı. Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçiyor.

Bu parçalar atmosfere girdiğinde ışık saçarak parçalanıyor. Karanlık bir gecede saatte 120 meteor görmek mümkün olabiliyor. Bunların hızı 130 bin km'ye düştüğü için çıplak gözle daha kolay gözlenebiliyorlar.

Saatte binlerce kilometreye varan bir hızla Dünya atmosferine girdiğinde yanarak parçalanan göktaşlarının, etrafa ışık saçıp gözden kaybolması halk arasında "yıldız kayması" olarak biliniyor.
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