Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji 32 il için kar alarmı verdi /26 Ocak 2022 10:40

Meteoroloji 32 il için kar alarmı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 32 için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Birçok kentte yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya’nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa'nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı belirtiliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya ile iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün 32 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Buna göre Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova, Kilis için turuncu kodlu uyarı verildi.

Hatay, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Aksaray, Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı yayınlandı.
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