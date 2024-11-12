Meteoroloji açıkladı: Cuma sabahı Türkiye'ye gelecek

Aralık ayına günler kalmasına karşın Türkiye'nin birçok bölgesinde pastırma yazı sıcakları görülmeye devam ediyor.



Milyonlarca vatandaş soğuk havaların ne zaman görüleceğini merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda kış ayının etkileri görülmeye başlandı.



CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK



Türkiye'nin Doğu kesimleri hariç tamamına yakınının yağış altında kaldığı haritada, sıcaklıkların da ani şekilde 4-5 derece düşeceğine yer verildi. Meteoroloji kaynakları, sağanak yağmur beklentisinin yanı sıra cuma günü itibarıyla kış mevsiminin etkilerinin kalıcı şekilde başlayacağının altını çizdi.



İSTANBUL'A YILIN İLK KARI GELECEK HAFTA DÜŞEBİLİR



Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'in yüksek kesimlerine ve Uludağ'a düşen ilk kar, bu hafta itibarıyla yurdun yüksek bölgelerinde ve kayak merkezlerinde lapa lapa kar yağışına dönüşecek.



Cuma günü düşmeye başlayacak hava sıcaklıkları, 19 Kasım tarihi itibarıyla dip yapacak. Küresel Tahmin Sistemi raporlarına göre İstanbul'da mevsimin ilk karı önümüzdeki hafta içi görülebilir. Veriler erken kış şartlarının 24 Kasım'a kadar etkisini sürdüreceğini belirtiyor, sonrasında ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.