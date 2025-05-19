Meteoroloji alarm verdi: Çok kuvvetli geliyor





BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.: Genellikle güney, zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 14°C, 21°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 28°CAz bulutluİZMİR 15°C, 28°CAz bulutluMUĞLA 12°C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 19°C, 27°CAz bulutluHATAY 17°C, 28°CParçalı ve az bulutluISPARTA 11°C, 26°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA 13°C, 27°CAz bulutluNEVŞEHİR 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.BOLU 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile Samsun, Ordu, ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 10°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 7°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKARS 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluMARDİN 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu