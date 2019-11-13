Meteoroloji’den bazı illere 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli









EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz’in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 29°C

Az bulutlu





ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu





HATAY °C, 25°C

Az bulutlu





MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu





KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu





ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu





GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu