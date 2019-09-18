Meteoroloji’den hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BURSA 14°C, 29°C

Az bulutlu





İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu





KIRKLARELİ 16°C, 25°C

Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu





KOCAELİ 17°C, 27°C

Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR 11°C, 28°C

Az bulutlu





DENİZLİ 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu





ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





HATAY 19°C, 34°C

Az bulutlu





ISPARTA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 13°C, 29°C

Az bulutlu





ÇANKIRI 11°C, 31°C

Az bulutlu





ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu





KONYA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU 8°C, 26°C

Az bulutlu





DÜZCE 11°C, 28°C

Az bulutlu





SİNOP 19°C, 24°C

Az bulutlu





ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu









ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu





SAMSUN 19°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı





TOKAT 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu





TRABZON 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





KARS 6°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





VAN 12°C, 25°C

Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık