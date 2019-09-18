Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den hava durumu açıklaması /18 Eylül 2019 19:12

Meteoroloji’den hava durumu açıklaması

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yarın Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da sağanak yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 29°C
Az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 25°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 27°C
Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 29°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu

KONYA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 26°C
Az bulutlu

DÜZCE 11°C, 28°C
Az bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 25°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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