Meteoroloji’den hava durumu açıklaması

Yapılan son değerlendirmelere yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Trakya ve Kuzey Ege’nin parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





EDİRNE 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.





İSTANBUL 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu





TEKİRDAĞ 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





MANİSA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





MERSİN 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





KAYSERİ 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık





KONYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





DÜZCE 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





KASTAMONU 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





TOKAT 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





KARS 4°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık