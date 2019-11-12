Meteoroloji’den hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA





Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli





EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu





İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu





MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 29°C

Az bulutlu





ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık





MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KONYA °C, 22°C

Az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli





ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu





ÇORUM °C, 21°C

Az bulutlu





SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





KARS °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu





VAN °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu