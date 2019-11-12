Meteoroloji’den hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 21°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu