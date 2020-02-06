Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den İstanbul için kar fırtınası uyarısı /06 Şubat 2020 19:17

Meteoroloji’den İstanbul için kar fırtınası uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklendiğini duyurdu.

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Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ila 3 cm; Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması tahmin ediliyor. Saat 17.00'den itibaren ise kar tüm İstanbul'da etkisini gösterdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nden alınan son değerlendirmelerine göre; cuma günü hava genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışı başlayacak, cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı devam edecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Rüzgârın, İstanbul´da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

*Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgârlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

*Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyılarında 1 ila 3 cm; Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması tahmin edilmektedir.”

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15.45 sıralarında Büyükçekmece’de de etkili oldu.

Akşam 17.00’den itibaren ise kar tüm İstanbul’da etkisini gösterdi.

Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu. 
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