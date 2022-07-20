Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı /20 Temmuz 2022 18:22

Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Akdeniz'de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağını belirten yetkililer, Marmara içinse önemli bir uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, ” (21 – 27 Temmuz 2022) Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

MARMARA’YA UYARI
Öte yandan MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ’ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında; Edirne’de 36-37, Kırklareli’de 33-34 ve Tekirdağ’ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi
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