Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den son dakika uyarısı /03 Aralık 2019 19:10

Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yapmak üzere ve Meteoroloji son dakika uyarısıyla gelen yağış sistemine dikkat çekti. Uyarılara göre yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu hızla değişecek...

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Mevsimin ilk soğuk hava sistemi bu akşam yurda giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın; Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği bekleniyor. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU HIZLA DEĞİŞECEK

Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de; havanın Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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