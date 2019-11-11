Meteoroloji’den tüm yurt için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.







SİS UYARISI





Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis beklendiği uyarısında bulundu.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul’un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı





KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu





EGE





Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Muğla, Uşak ve Kütahya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu





İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 30°C

Az bulutlu





ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor





ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu





ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu





KONYA °C, 21°C

Az bulutlu





BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor





BOLU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





KASTAMONU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık





ÇORUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık





SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu





TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık





KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık





MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık