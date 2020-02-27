Meteoroloji’den yurt geneli fırtına uyarısı

Özellikle Antalya ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Marmara'nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği açıklandı.





Meteoroloji, bazı bölgelerimiz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklendiği açıklandı.





Vatandaşların da yakından takip ettiği hava durumu uyarılarına bir yenisi daha eklendi.Meteoroloji, Marmara’nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğunun altı çizildi.





METEOROLOJİ’DEN YAPILAN HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.





Rüzgârın; Marmara’nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Antalya il merkezi ve kuzey çevreleri ile Burdur’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.