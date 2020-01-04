Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den yurt geneli fırtına uyarısı /04 Ocak 2020 15:21

Meteoroloji’den yurt geneli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 105 kilometreye çıkacağı açıklandı.Meteoroloji'den birçok bölge için fırtına uyarısı yapıldı.

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Açıklamada, "Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. 

Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.Öte yandan yarın İstanbul'da yer yer sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın etkisini pazartesi günü de devam ettireceği belirtildi. 
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