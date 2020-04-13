Meteoroloji’den yurt geneli yağış uyarısı

Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre Türkiye yarın akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezinin etkisi altına girecek. Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya’da başlayacak yağmur ve sağanak, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olacak. 16 Nisan Perşembe günü Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak yağışlara neden olacak sistem Cuma günü etkisini kaybedecek.







Ankara’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü akşam ile Perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak yağış geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı tahmin edilmekte. Cuma günü ve hafta sonu yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi öngörülüyor.





İstanbul’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak yağış var. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da Perşembe gününden itibaren ve hafta sonunda yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyreden günün en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor. İstanbul’da rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir.





İzmir’de bugün ve yarın yağış beklenmiyor, Çarşamba günü ve Perşembe gününün ilk saatlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Perşembe günü biraz azalacağı ancak Cuma gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.