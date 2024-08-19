Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AFYON °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu



TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu



VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



URFA °C, 41°C

Az bulutlu

