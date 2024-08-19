Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor /19 Ağustos 2024 09:20

Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının 4 dereceye kadar artması bekleniyor. Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde açık ve güneşli.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 41°C
Az bulutlu
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