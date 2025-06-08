Meteoroloji il il uyardı: Güneşe kanmayın, sağanak yağış geliyor





HAVA SICAKLIĞI





RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; ülkenin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 37°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkRİZE °C, 24°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 22°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık