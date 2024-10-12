Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 12°C, 23°CParçalı bulutluİSTANBUL 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 12°C, 22°CParçalı bulutluKOCAELİ 18°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 12°C, 24°CParçalı bulutluDENİZLİ 18°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 12°C, 29°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 18°C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 24°CParçalı bulutluNEVŞEHİR 15°C, 24°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 20°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 6°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 20°CParçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 7°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 32°CAz bulutluGAZİANTEP 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 20°C, 31°CAz bulutlu