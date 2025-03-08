Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve kar yağışı geliyor





HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin edliyor.









BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer de sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 22°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 22°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 12°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve acık, doğusunun cok bulutlu, Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 13°CParçalı çok bulutlu,ŞANLIURFA °C, 18°CAz bulutlu ve açık