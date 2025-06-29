Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor! Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir





ÇATILAR UÇABİLİR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 29 Haziran Pazar günü özellikle kuzey yönlerden esecek rüzgarın hem karada hem de denizlerde ciddi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da rüzgarın kuzeyden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği belirtildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji'nin uyarılarına göre, Ege Bölgesi genelinde yarın 12.00-22.00 saatleri arasında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, kıyı kesimlerde ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Özellikle Kuzey ve Güney Ege'de fırtınanın etkili olacağı vurgulandı.Kuzey Ege’de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de ise fırtınanın etkisi Pazartesi öğle saatlerine kadar sürecek.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de özellikle deniz ulaşımı açısından kritik bir uyarı yaptı. Bodrum-Datça arasında denizlerde rüzgarın Pazar sabahından itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedecek olan fırtına nedeniyle başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere bölgede bulunan herkesin tedbirli olması istendi.Meteoroloji yetkilileri, olası ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, riskli bölgelerde gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Uyarıların güncel olarak takip edilmesi ve yerel yönetimlerin de hazırlıklı olması çağrısında bulunuldu.