Meteoroloji uyardı... Sağanak yağış kent kent vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Son verilere göre bugün öğlen saatlerine kadar İstanbul, Tekirdağ, Bursa çevrelerinde sağanak yağış yer yer etkili olacak.



Yağışların ilerleyen saatlerde doğu kesimlere doğru kayması bekleniyor.



YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK



Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.