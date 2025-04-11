Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı, Ankara'dan sonra İstanbul’da da kar yağışı başladı /11 Nisan 2025 18:56

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı, Ankara'dan sonra İstanbul’da da kar yağışı başladı

Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları peş peşe yaptığı İstanbul’da kar yağışı başladı. Beylikdüzü ve Pendik çevresinde görülen kar yağışı sonrasında Ankara’daki gibi okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini belirterek, İstanbul ve Ankara için yeni bir kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıda Ankara’da kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği ifade edilmişti.

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Ankara bu sabah güne kar yağışı ile başlamıştı. Sabaha karşı başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı öğle saatlerine kadar şiddetini artırmıştı.

ANKARA GÜNE BEYAZ UYANDI

Kentin çeşitli bölgelerinde cadde ve parklar beyaza bürünmüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan alanlarda tuzlama çalışmalarına başlamıştı. Kar yağışı sonrasında kentte okullar tatil edilmişti.

Ankara’nın ardından İstanbul’da da kar yağışı başladı. İstanbul Beylikdüzü ve Pendik’te kar yağışının etkisini göstermeye başladığı anlar videoya kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde karın küçük parçalar halinde yağdığı görüldü.

SICAKLIK 20 DERECE ALTINA DÜŞTÜ

Hava Forum hesabından yapılan bir paylaşımda ise Türkiye genelinde sıcaklığın 20 derece altına indiği, Asya'da mevsim normallerinin 20 derece üzerine çıktığı belirtildi.

AKOM, ÇARŞAMBA DEMİŞTİ

Öte yandan AKOM, haftalık hava durumu raporunda Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağını, sıcaklığın 6 dereceye düşeceğini duyurmuştu.

İstanbul’da ekili olan kar yağışının etkisini artırması durumunda okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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