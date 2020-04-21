Samanyolu Haber /Gündem / Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı /21 Nisan 2020 20:53

Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'daki 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.Türkiye'de güneşli hava, yerini sağanak yağışa bırakıyor.

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Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden ülkeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan'da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 
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