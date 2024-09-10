Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den birçok şehir için peş peşe uyarı /10 Eylül 2024 22:30

Meteoroloji'den birçok şehir için peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok şehri yağışa karşı uyardı. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu uyarısında da bulunan Meteoroloji, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin kısa süreli yerel, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Çarşamba bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile Konya ve Ankara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısının çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık
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