Meteoroloji'den birçok şehir için peş peşe uyarı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Çarşamba) Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





BÖLGELERDE HAVA





Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin kısa süreli yerel, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Çarşamba bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.





Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile Konya ve Ankara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısının çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutlu





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve az bulutlu





Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





Az bulutlu ve açık





Parçalı ve az bulutlu





Az bulutlu ve açık





Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.EDİRNE 20°C, 26°CİSTANBUL 22°C, 29°CKIRKLARELİ 19°C, 25°CKOCAELİ 21°C, 32°CAFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CİZMİR 21°C, 29°CMANİSA 22°C, 31°CMUĞLA 18°C, 25°CADANA 23°C, 34°CANTALYA 25°C, 29°CHATAY 23°C, 31°CISPARTA 16°C, 26°CANKARA 19°C, 31°CESKİŞEHİR 17°C, 30°CKONYA 16°C, 30°CYOZGAT 14°C, 29°CBOLU 16°C, 32°CDÜZCE 20°C, 34°CSİNOP 23°C, 32°CZONGULDAK 21°C, 28°CAMASYA 21°C, 37°CARTVİN 19°C, 35°CSAMSUN 23°C, 33°CTRABZON 23°C, 30°CERZURUM 11°C, 27°CKARS 10°C, 28°CMALATYA 17°C, 33°CVAN 13°C, 26°CDİYARBAKIR 19°C, 37°CGAZİANTEP 19°C, 33°CSİİRT 23°C, 36°CŞANLIURFA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık