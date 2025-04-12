Meteoroloji'den çok sayıda il için kar, sağanak, fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Hatay çevreleriyle birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü (Giresun ve Gümüşhane hariç) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.



Bolu, Bartın, Karabük çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor.



Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken, batı kesimlerden başlayarak artış gösterecek.



Rüzgâr, genel olarak kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden esecek. Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr bekleniyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARILAR



Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bolu, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba/doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabilir.



Zirai Don Uyarısı: İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgelerinde bu gece zirai don bekleniyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların yerel sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor.



İşte bölge bölge hava durumu...



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



SAKARYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı



NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı



KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı



SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu



VAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu



GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu