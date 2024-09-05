Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda görülecek yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık