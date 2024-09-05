Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 37°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda görülecek yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yarın doğu çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 29°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı bulutluKONYA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CParçalı bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık