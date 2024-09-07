Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 29°C



Az bulutlu



İZMİR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C



Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 30°C



Az bulutlu



YOZGAT °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 32°C



Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KARS °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA °C, 32°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık