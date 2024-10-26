Meteoroloji'den flaş uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!



Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yükseklerinde (2000m ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu



DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu



İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



YOZGAT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu



VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

