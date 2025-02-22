Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı: Sarı ve Turuncu kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bazı bölgelerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Özellikle Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.



Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek, ancak Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı, rüzgar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle ilgili bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



13 İLDE SARI VE TURUNCU KOD



Balıkesir, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce'de sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bu illerde kar yağışı bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU



MARMARA

Çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu



İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı



DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



MERSİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı



KAYSERİ °C, -4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı



KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



TRABZON °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AĞRI °C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, -10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu



VAN °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu