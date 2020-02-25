Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine dayandırılan açıklamada, “Yarın (Çarşamba) Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.







METEOROLOJİ’DEN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu





MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Nevşehir,Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu





KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu





SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu





BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde iç keimleri ile Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu





DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu





KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu





ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile bu sabah ilk saatlerde Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.





AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu





SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu





TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu





TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu





DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.





ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı





HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı





MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu





VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu





GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu





SİİRT °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu





ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu