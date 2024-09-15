Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında ve Kastamonu ve Samsun kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 28°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı ve yer yer çok bulutluKARS °C, 23°CParçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık